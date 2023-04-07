Политолог: Украина не пойдёт на пасхальное перемирие

Политолог Владимир Корнилов назвал ожидаемым призыв Папы Римского Франциска объявить пасхальное перемирие.

Как напомнил специалист, Москва уже заявляла о перемирии на православное Рождество, однако Киев отказался соблюдать режим прекращения огня. По мнению эксперта, сейчас может возникнуть такая же ситуация.

"Я допускаю, что мы объявим прекращение огня на время Пасхи. Уверен, что Украина к этому не присоединится", — сказал Корнилов, слова которого приводит Телеканал "360".

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ не пойдут на пасхальное перемирие, поскольку Вашингтон требует контрнаступать.

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