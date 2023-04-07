Банкир Яценко заплатит 20 млн гривен за атаку Красной площади дроном на 9 мая

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Создатель беспилотника, который сможет приземлиться на Красной площади в Москве 9 мая, получит 20 млн гривен (43 млн рублей. — Прим. ред.). Об этом заявил сооснователь украинского виртуального банка Monobank и разработчик дрона "Довбуш" Владимир Яценко.

"Я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей аппарат, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 млн гривен", — сказал он в эфире канала 1+1.

Также одним из условий выплаты является символика киевского режима на дроне: флаг, лозунг "Слава Украине" или антироссийские высказывания. Банкир подчеркнул, что эту сумму необходимо разделить между разработчиками и операторами в случае удачной операции.

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