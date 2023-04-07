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Хайруллин: в Артёмовске армия России атакует и ночью, и днём

Силовые структуры

Российские войска атакуют в Артёмовске в направлении ж/д станции. Ночью армия РФ взяла Храм Всех Святых, сейчас идёт беспрерывный штурм вокзала.

Хайруллин: в Артёмовске армия России атакует и ночью, и днём

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

Если удастся захватить направление на железнодорожную станцию, то ВС РФ опять рассекают город на две половины, и возможно образование "котла внутри котла", отметил военный корреспондент.

"Сегодня Артёмовск — это "мясорубка" для бойцов ВСУ. На такой сравнительно небольшой участок загнали 30 бригад, которые одна за одной перемалываются нашими силами: две танковые (в каждой по 90 танков) и пять дшбр уничтожены. Зеленский удерживает город трупами", — в прямом эфире Первого канала рассказал военкор.

Ротация в украинской армии бешеная: за месяц 30 бригад, подытожил Хайруллин.

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Военкор: Зеленский удерживает Артёмовск трупами
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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