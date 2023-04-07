Военкор: Зеленский удерживает Артёмовск трупами

Хайруллин: в Артёмовске армия России атакует и ночью, и днём

Российские войска атакуют в Артёмовске в направлении ж/д станции. Ночью армия РФ взяла Храм Всех Святых, сейчас идёт беспрерывный штурм вокзала.

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

Если удастся захватить направление на железнодорожную станцию, то ВС РФ опять рассекают город на две половины, и возможно образование "котла внутри котла", отметил военный корреспондент.

"Сегодня Артёмовск — это "мясорубка" для бойцов ВСУ. На такой сравнительно небольшой участок загнали 30 бригад, которые одна за одной перемалываются нашими силами: две танковые (в каждой по 90 танков) и пять дшбр уничтожены. Зеленский удерживает город трупами", — в прямом эфире Первого канала рассказал военкор.

Ротация в украинской армии бешеная: за месяц 30 бригад, подытожил Хайруллин.

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