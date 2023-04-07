Эксперт Хатылев заявил, что украинский самолёт летел в Россию с целью эксперимента

Пожилой пилот рухнувшего украинского самолёта в Брянской области имел при себе только автомат. На борту не было бомбы или другого опасного груза, однако не исключено, что лётчик сбросил взрывчатку ещё до падения. Об этом заявил военный эксперт, полковник Сергей Хатылев.

"Как и во время войны, когда лёгкие самолёты сбрасывали боевой груз для партизан, теперь они сбрасывают его для диверсантов", — отметил он.

Эксперт считает, что лётчика завербовали сотрудники СБУ для сбора разведданных или с целью эксперимента. Украина пытается выяснить, как использовать лёгкие самолёты типа Cessna, считает полковник. Во время допроса пилот признался, что была конкретная миссия — лететь на высоте 50 метров.

"Пилот мог просто изучить возможности наших сил радиолокации и радиоразведки в данном районе. Ясно одно: этот полёт был разработан Украиной совместно со спецслужбами США", — подчеркнул Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Пожилой пилот рухнувшего украинского самолёта в Брянской области имел при себе только автомат. На борту не было бомбы или другого опасного груза, однако не исключено, что взрывчатка могла быть сброшена ранее. Об этом заявил военный эксперт, полковник Сергей Хатылев. "Как и во время войны, когда лёгкие самолёты сбрасывали боевой груз для партизан, теперь они сбрасывают его для диверсантов", — отметил он. Эксперт считает, что лётчика завербовали сотрудники СБУ для сбора разведданных или с целью эксперимента. Украина пытается выяснить, как использовать лёгкие самолёты типа Cessna, считает полковник. Во время допроса пилот признался, что была конкретная миссия — лететь на высоте 50 метров.