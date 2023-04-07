Заслуженный пилот Сытник: в космосе НАТО ожидает сюрприз от России

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

НАТО может столкнуться с сюрпризом от России в космосе. Об этом сообщил заслуженный пилот РФ, член Совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России" Юрий Сытник.

Эксперт уточнил, что имеет в виду отечественные противоспутниковые комплексы, созданные на базе Ил-76 и МиГ-31.

"Если наши объявили, что работают над ней, то, скорее всего, опытные экземпляры уже испытали, и они в рабочем состоянии. От промышленности только требуется выпустить достаточное количество систем, и вперед, ура", — сказал Сытник в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Пилот пояснил, что главное преимущество этих комплексов в их способности атаковать спутники во время полёта над облаками, потому что делать это с земли "неудобно".

Ранее журнал "Военная мысль" Минобороны РФ сообщил о том, что работы по оснащению самолётов противоспутниковым оружием практически завершены: Ил-76 уже экипирован боевыми лазерами, а у истребителя-перехватчика МиГ-31Д на вооружении появилась противоспутниковая ракета.

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