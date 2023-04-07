Украинские военные медики, работающие в госпиталях на передовой, обсуждают в переписке в соцсетях подробности гибели боевиков ВСУ.
Женщина-врач на вопрос коллеги "как дела", отвечает, что похоронила жениха.
Далее следует такой диалог:
"Помнишь Тихого? Я тебе номер давал?"
"Командир"?
"Да".
"Тоже "200".
"Меня радует, что они умирают быстро".
Речь идёт о гибели командира 13-го батальона 58-й бригады ВСУ.
Отметим, на войне проявляются сложные человеческие эмоции и черты характера. Но такая реакция украинской женщины-парамедика кажется слишком циничной. Даже с учётом профессиональной деформации.
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