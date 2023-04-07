Украинские военные медики обсудили гибель командира бригады ВСУ: "Радует, что они умирают быстро"

Украинские военные медики, работающие в госпиталях на передовой, обсуждают в переписке в соцсетях подробности гибели боевиков ВСУ.

Женщина-врач на вопрос коллеги "как дела", отвечает, что похоронила жениха.

Далее следует такой диалог:

"Помнишь Тихого? Я тебе номер давал?" "Командир"? "Да". "Тоже "200". "Меня радует, что они умирают быстро".

Речь идёт о гибели командира 13-го батальона 58-й бригады ВСУ.

Отметим, на войне проявляются сложные человеческие эмоции и черты характера. Но такая реакция украинской женщины-парамедика кажется слишком циничной. Даже с учётом профессиональной деформации.

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