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Украинские военные медики обсудили гибель командира бригады ВСУ: "Радует, что они умирают быстро"

Силовые структуры

Украинские военные медики, работающие в госпиталях на передовой, обсуждают в переписке в соцсетях подробности гибели боевиков ВСУ.

Украинские военные медики обсудили гибель командира бригады ВСУ: "Радует, что они умирают быстро"

Женщина-врач на вопрос коллеги "как дела", отвечает, что похоронила жениха.

Далее следует такой диалог:

"Помнишь Тихого? Я тебе номер давал?"

"Командир"?

"Да".

"Тоже "200".

"Меня радует, что они умирают быстро".

Речь идёт о гибели командира 13-го батальона 58-й бригады ВСУ.

Отметим, на войне проявляются сложные человеческие эмоции и черты характера. Но такая реакция украинской женщины-парамедика кажется слишком циничной. Даже с учётом профессиональной деформации.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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