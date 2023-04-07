Полковник Макгрегор напомнил готовящемуся к наступлению Киеву про российские "Корнеты"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Переданные Киеву западные танки Leopard и Abrams будут быстро сожжены российскими противотанковыми ракетными комплексами. Об этом напомнил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Американский военный рассказал, что на вооружении у ВС РФ есть сразу несколько мощных современных ракетных комплексов, например, знаменитый "Корнет".

"Дальность полета его ракеты — около пяти тысяч метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нём. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Бывший советник главы Пентагона призвал не забывать, что немецким "Леопардам" уже доводилось "встречаться" с "Корнетами" в Сирии, и эта встреча закончилась для танков из Германии плачевно.

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