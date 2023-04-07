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Командующий СВ ВС Украины Сырский получил приказ от Зеленского удерживать Артёмовск две недели

Силовые структуры

Группировка ВСУ, которая на данный момент сосредоточена в Артёмовске (Бахмуте), находится не в лучшем положении. Несмотря на крупные потери, командующему Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генералу Александру Сырскому был дан приказ на удержание обороны города ещё две недели. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

Командующий СВ ВС Украины Сырский получил приказ от Зеленского удерживать Артёмовск две недели

Отмечается, что Сырский проинформировал Владимира Зеленского о ситуации в Артёмовске. Он заявил о продвижении российских подразделений. Ответственный за оборону города также подчеркнул, что ВСУ приходится "вынужденно" отступать на западные рубежи.

Генерал отметил активную работу артиллерии ВС России, которая уничтожает укрепрайоны армии Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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