Военный эксперт Широкорад: пора использовать тактику США для защиты от ВСУ — ядерные мины

Российскому командованию стоит использовать американский опыт для защиты новых территорий РФ, считает военный эксперт, историк Александр Широкорад.

Освобождённые регионы можно защитить от угрозы контрнаступления Вооружённых сил Украины с помощью барьера из ядерных мин, пояснил он.

"США с начала 60-х годов до 1992-го года имели несколько поясов ядерных мин на территории ФРГ, недалеко от границы с ГДР. В случае нападения, по их мнению, частей Советской армии, предполагалось, что они будут взорваны", — напомнил Широкорад в интервью изданию URA.RU.

Специалист заверил, что размещение ядерных фугасов на собственной территории не нарушает международные правила, но такой барьер станет непреодолимым для ВСУ.

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