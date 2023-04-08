Сладков: мы успеем расстрелять катера ВСУ в Запорожье, но отражать десант при атаке с тыла будет сложнее

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков рассказал, чем может быть опасна попытка вооружённых сил Украины высадить десант в Каховском водохранилище. Репортёр отметил, что в некоторых местах расстояние до берега составляет 25 километров, но в среднем — девять.

Противник способен погрузиться на быстроходные плавающие средства и достигнуть нашего берега за 1-3 минуты, объяснил военкор в своём Telegram-канале, указав на одно важное обстоятельство.

"Конечно, мы успеем расстрелять катера ВСУ. Но! Если это будет атака с тыла, если противник будет наносить обходящий удар со стороны суши, тогда, выдерживая круговую оборону, отражать водный десант будет сложнее", — заметил репортёр.

По его мнению, у противника всё равно нет шансов на Каховском водохранилище, так как берег плотно заминирован, российская оборона насыщена различными огневыми средствами, а также там находятся сплоченный башкирский полк и десантники с Дальнего Востока.

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