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В ходе штурма храма УПЦ в Киевской области скончался один из нападавших

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Силовые структуры

В ходе штурма храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скоропостижно умер один из нападавших.

В ходе штурма храма УПЦ в Киевской области скончался один из нападавших

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер заместитель главы Кагарлыка Иван Семцов", — цитирует издание Союз православных журналистов.

Как проинформировали очевидцы, Семцов был одним из руководителей и организаторов рейдерского захвата помещения. Во время конфликта он вырвал крест у священнослужителя, после чего бросил его на землю. Сразу после этого раскольнику внезапно стало плохо, реанимационные действия ни к чему не привели и он скончался.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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