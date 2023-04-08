В ходе штурма храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скоропостижно умер один из нападавших.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер заместитель главы Кагарлыка Иван Семцов", — цитирует издание Союз православных журналистов.
Как проинформировали очевидцы, Семцов был одним из руководителей и организаторов рейдерского захвата помещения. Во время конфликта он вырвал крест у священнослужителя, после чего бросил его на землю. Сразу после этого раскольнику внезапно стало плохо, реанимационные действия ни к чему не привели и он скончался.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.