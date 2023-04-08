ВС РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта. На фоне больших потерь среди войск ВСУ киевский режим намерен сражаться с Россией до конца. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью изданию Daily Express заявил, что армия будет вести бои до последнего солдата.
"Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", — поделился он.
Он отметил, что после окончания спецоперации будут большие потери.
В ходе интервью Пристайко призвал Россию вывести свои войска. Он также отметил, что Киев не желает вести переговоры в какой-либо форме.
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