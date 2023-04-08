Посол Украины в Британии Пристайко заявил, что войска ВСУ будут сражаться до последнего солдата

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта. На фоне больших потерь среди войск ВСУ киевский режим намерен сражаться с Россией до конца. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью изданию Daily Express заявил, что армия будет вести бои до последнего солдата.

"Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", — поделился он.

Он отметил, что после окончания спецоперации будут большие потери.

В ходе интервью Пристайко призвал Россию вывести свои войска. Он также отметил, что Киев не желает вести переговоры в какой-либо форме.

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