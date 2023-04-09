РИА Новости: подпольщики создали организацию "Русский Херсон" для уничтожения объектов ВСУ

Тяжёлая гуманитарная ситуация в оккупированном украинскими силами Херсоне заставила местных подпольщиков создать организацию для борьбы с ВСУ.

"Мы создали организацию "Русский Херсон", наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны", — рассказал один из участников агентству РИА Новости.

Украинские власти не заботятся о жителях населённого пункта, пояснил он, в городе отсутствует электроэнергия, не работают коммунальщики, дефицит продуктовых наборов.

В качестве первой мишени подпольщик назвал кочующие миномёты националистов, которые регулярно обстреливают мирные объекты в центре города.

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