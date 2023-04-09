Рогозин показал видео атаки тяжёлых ударных дронов ВСУ на позиции российских военных

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео атаки ударных беспилотников на позиции российских военных в зоне спецоперации. Кадры опубликовал бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

На записи видно, как группа бойцов ВС РФ ведёт огонь по летящим дронам вооружённых сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия.

"Тяжёлый идёт, слышите. Идёт над нами, давай!" — командует за кадром военный, после чего бойцы открывают по аппарату огонь из автоматов.

Ранее Pravda.Ru писала, что боевики ВСУ начали охотиться за российской бронетехникой с помощью огромных промышленных дронов. Один из них удалось сбить.