В Сети появилось видео атаки ударных беспилотников на позиции российских военных в зоне спецоперации. Кадры опубликовал бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
На записи видно, как группа бойцов ВС РФ ведёт огонь по летящим дронам вооружённых сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия.
"Тяжёлый идёт, слышите. Идёт над нами, давай!" — командует за кадром военный, после чего бойцы открывают по аппарату огонь из автоматов.
Ранее Pravda.Ru писала, что боевики ВСУ начали охотиться за российской бронетехникой с помощью огромных промышленных дронов. Один из них удалось сбить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.