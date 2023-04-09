Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) показал на видео разбитую российской артиллерией технику ВСУ под Бахмутом (Артёмовском).
На кадрах виден один перевёрнутый сгоревший автомобиль в глубокой воронке от снаряда. Чуть дальше лежит вторая разорванная машина, вернее, то, что от неё осталось.
"Вот куда деваются автомобили ВСУ!" — констатирует ошарашенный боевик, показывая работу российских войск у Бахмута.
Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал атаку тяжёлых ударных дронов ВСУ на позиции военных РФ.
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