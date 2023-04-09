Боевик ВСУ показал работу российской артиллерии под Бахмутом

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) показал на видео разбитую российской артиллерией технику ВСУ под Бахмутом (Артёмовском).

На кадрах виден один перевёрнутый сгоревший автомобиль в глубокой воронке от снаряда. Чуть дальше лежит вторая разорванная машина, вернее, то, что от неё осталось.

"Вот куда деваются автомобили ВСУ!" — констатирует ошарашенный боевик, показывая работу российских войск у Бахмута.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал атаку тяжёлых ударных дронов ВСУ на позиции военных РФ.