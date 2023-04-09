Десантник "Ястреб": ВСУ бросают позиции и сдаются в плен под натиском бойцов РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики часто оставляют свои позиции и сдаются в плен во время штурма опорных пунктов российскими войсками, сообщил командир десантной роты ВС РФ с позывным "Ястреб".

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) подготовлены к боевым действиям, но подразделения РФ в большинстве случаев оказываются сильнее.

"Благодаря слаженным действиям штурмовых групп противник натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдаётся", — отметил боец в беседе с РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском в Харьковской области с помощью минного шлагбаума. Речь идёт о нескольких противотанковых минах, связанных тросом между собой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.