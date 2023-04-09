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Десантник "Ястреб": ВСУ бросают позиции и сдаются в плен под натиском бойцов РФ

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Силовые структуры

Украинские боевики часто оставляют свои позиции и сдаются в плен во время штурма опорных пунктов российскими войсками, сообщил командир десантной роты ВС РФ с позывным "Ястреб".

Десантник "Ястреб": ВСУ бросают позиции и сдаются в плен под натиском бойцов РФ

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) подготовлены к боевым действиям, но подразделения РФ в большинстве случаев оказываются сильнее.

"Благодаря слаженным действиям штурмовых групп противник натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдаётся", — отметил боец в беседе с РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском в Харьковской области с помощью минного шлагбаума. Речь идёт о нескольких противотанковых минах, связанных тросом между собой.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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