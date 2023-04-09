"РВ": склад боеприпасов ВСУ под Херсоном сдетонировал после попадания "умной бомбы"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные удачно применили этой ночью планирующую "умную бомбу" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Был поражён склад боеприпасов и техники, расположенный недалеко от оккупированного киевским режимом Берислава. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что объект противника был уничтожен в ходе массированного удара ВКС России. После попадания на складе началась детонация снарядов, мощнейшие взрывы зафиксировали кадры объективного контроля.

Также этой ночью были нанесены удары на Запорожском фронте. Одна из бомб поразила скопление боевой техники противника в районе Орехова, превращённого в форпост ВСУ.