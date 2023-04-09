Российские военные удачно применили этой ночью планирующую "умную бомбу" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
Был поражён склад боеприпасов и техники, расположенный недалеко от оккупированного киевским режимом Берислава. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что объект противника был уничтожен в ходе массированного удара ВКС России. После попадания на складе началась детонация снарядов, мощнейшие взрывы зафиксировали кадры объективного контроля.
Также этой ночью были нанесены удары на Запорожском фронте. Одна из бомб поразила скопление боевой техники противника в районе Орехова, превращённого в форпост ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.