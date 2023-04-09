Арифулин: в России созданы спецгруппы для борьбы с танками Запада в зоне СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России по требованию замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова созданы специальные группы, которые готовятся к борьбе с западными танками в зоне проведения спецоперации.

По словам начальника Центра боевой подготовки Вооружённых сил России Евгения Арифулина, для солдат РФ были составлены методические рекомендации по работе с тяжёлой техникой НАТО.

"Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин в эфире канала "Звезда".

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим перебросил в регион британские танки Challenger. Как пояснил чиновник, Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут использовать эту технику при попытке контрнаступления. Он добавил, что военные РФ готовятся к столкновению с боевыми машинами Запада.

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