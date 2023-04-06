Танки Challenger 2 уже замечены в Запорожской области. Украинская армия применит их при контрнаступлении, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, бойцы ВС России готовятся к столкновениям с тяжёлой техникой Запада. Как пояснил чиновник, Киев перебрасывает на Запорожский фронт британские танки с динамической защитой.
"Танки Challenger уже есть на Запорожском направлении, ВСУ их будут использовать при наступлении", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что сейчас украинские войска участвуют в артиллерийских дуэлях и пытаются прощупать линию фронта. Когда Киев накопит достаточное количество техники в Запорожской области, ВСУ перейдут к полномасштабному наступлению, указал представитель администрации.
Ранее Рогов заявил, что координацию украинских войск в регионе осуществляют иностранные военные.
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Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.