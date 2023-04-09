Украинские боевики в Бахмуте из укрытия сняли на видео попадание снаряда по танку ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики в Бахмуте (Артёмовске) несут тяжёлые потери. Это подтверждают и видео, которые сами "защитники города" выкладывают в Сеть. Судя по всему, дела у них идут не очень хорошо.

На новом ролике в кадр попал прилёт российского артиллерийского снаряда по танку ВСУ. Военные корреспонденты "Русской Весны" уточнили, что действие происходит в районе железнодорожного вокзала Артёмовска.

При этом сами всушники прячутся в какой-то "дыре", откуда и ведут съёмку.

Ранее боевик ВСУ показал на видео, куда деваются украинские автомобили в Бахмуте.