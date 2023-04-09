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Военный эксперт Баранец: новейшие разработки России не позволят США доминировать в космосе

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Силовые структуры

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, так как не может позволить США доминировать в космическом пространстве, заявил военный эксперт Виктор Баранец в интервью изданию iReactor.

Военный эксперт Баранец: новейшие разработки России не позволят США доминировать в космосе

Ситуация, когда иностранные спутники безнаказанно занимаются сбором информации для ВСУ, наводят ударные дроны и управляемые боеприпасы, совершенно неприемлема, добавил он.

Уже вскоре российские самолёты получат противоспутниковые ракеты и боевые лазеры, способные уничтожать американские и натовские разведывательные сателлиты на орбите.

"Если все это будет реализовано на практике, у нас появится очень мощный космический кулак, причем не только ракетный, но и лазерный", — подчеркнул Баранец.

Космос становится ещё одним полем боя, отметил военный эксперт, а потому отставание России в этой сфере непозволительно.

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Космос ближе: МиГ-31 может сбивать спутники
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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