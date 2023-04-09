МК: комбат ВС РФ "Индус" заявил о сопротивлении и контратаках ВСУ на Авдеевском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат Вооружённых сил РФ Максим Дроздов с позывным "Индус" охарактеризовал ситуацию на Авдеевском направлении спецоперации.

По его словам, Киев собрал здесь "сборную солянку" из мобилизованных и недавно сформированных подразделений. При этом военнослужащий подчеркнул: пока нельзя сказать, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) выдыхаются в районе Авдеевки. Как пояснил комбат, украинские боевики оказывают сопротивление и даже контратакуют.

"Скорость реакции у них тоже высокая", — уточнил "Индус" в беседе с МК.

Он добавил, что солдаты ВСУ, выполняя боевые задачи, очень часто обращаются к артиллерии и дронам, причём последних стало очень много на Авдеевском направлении.

"В воздухе уже пробка", — поделился военный.

Дроздов также рассказал, что у российских бойцов есть довольно много техники для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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