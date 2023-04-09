ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военнослужащий ВСУ рассказал, как по нему и его сослуживцам отработал танк армии России. Боец отметил, что машина отлично работает с дистанции 1100 метров. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
"Чудом выжили: по нам отработал танк!" — отметил боец киевской армии.
Солдат проинформировал, что им чудом удалось спастись. Военкоры опубликовали видеозапись с результатами работы танка.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Украины под огнём ВС России несут потери в битве за Марьинку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.