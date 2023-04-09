РВ: чудом выживший военнослужащий ВС Украины показал работу танка ВС РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военнослужащий ВСУ рассказал, как по нему и его сослуживцам отработал танк армии России. Боец отметил, что машина отлично работает с дистанции 1100 метров. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

"Чудом выжили: по нам отработал танк!" — отметил боец киевской армии.

Солдат проинформировал, что им чудом удалось спастись. Военкоры опубликовали видеозапись с результатами работы танка.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Украины под огнём ВС России несут потери в битве за Марьинку.