Украина рассматривает сценарий широкомасштабного контрнаступления на трёх участках фронта

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решающее наступление ВСУ пойдёт по трём направлениям. Об этом пишут украинские Telegram-каналы со ссылкой на информированные источники в командовании украинских вооружённых сил.

По их информации, главком ВСУ Залужный планирует решающее наступление одновременно на Сватовском, Артёмовском и Мелитопольском направлениях. По мнению украинского командования, это позволит нащупать слабые места в российской обороне и перенаправить туда основные силы.

Как пишут украинские Telegram-каналы, одновременно с решающим наступлением ВСУ планируют целую серию диверсий на территории России. По мнению командования, это должно деморализовать российские войска.

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