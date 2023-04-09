Дмитрий Рогозин показал уникальный дрон ВСУ, которым можно управлять из любой части мира

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал уникальный дрон ВСУ. На беспилотнике установлена система Starlink, которая, по словам Рогозина, позволяет боевикам управлять им из любой части мира.

"Обращает на себя внимание использование на нем антенны Starlink, позволяющей управлять им на практически любом расстоянии в режиме реального времени", — написал Рогозин.

По его словам, дрон был захвачен российскими бойцами на Запорожском направлении. Сейчас он доставлен в Россию в Военно-технический центр "Царские волки".

По словам Рогозина, изучением дрона займутся российские специалисты. Они как раз работают над системой, позволяющей управлять беспилотниками на значительном удалении от оператора.

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