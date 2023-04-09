RV: появились видеокадры с пылающим БТР "Буцефал" ВС Украины в районе Артёмовска

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага и личный состав ВСУ.

Появились кадры, на которых военнослужащие украинской армии показали уничтоженный под Артёмовском (Бахмутом) БТР-4Е "Буцефал". Также на кадрах демонстрируется разорванная на части самоходная гаубица 2С3 "Акация" киевских войск.

Боевик ВСУ констатирует, что "картина не из приятных". Горящий "Буцефал", вероятнее всего, не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что чудом выживший военнослужащий ВС Украины показал работу танка Вооружённых сил России.