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RV: появились видеокадры с пылающим БТР "Буцефал" ВС Украины в районе Артёмовска

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Силовые структуры

ВС РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага и личный состав ВСУ.

Появились кадры, на которых военнослужащие украинской армии показали уничтоженный под Артёмовском (Бахмутом) БТР-4Е "Буцефал". Также на кадрах демонстрируется разорванная на части самоходная гаубица 2С3 "Акация" киевских войск.

Боевик ВСУ констатирует, что "картина не из приятных". Горящий "Буцефал", вероятнее всего, не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что чудом выживший военнослужащий ВС Украины показал работу танка Вооружённых сил России.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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