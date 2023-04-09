"МК": комбат ВС РФ "Индус" рассказал, что ВСУ запугивают своих же бойцов беспилотниками

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат Максим Дроздов с позывным "Индус" рассказал о том, что украинские военные начали использовать для запугивания своих же сослуживцев новый жестокий метод с применением беспилотников.

По словам Дроздова, многие пленные ВСУшники уже давно хотели сдаться, но не могли этого сделать под угрозой физической расправы со стороны своих же однополчан.

Теперь для устрашения украинских военных используются не только загранотряды из наёмников и боевиков, но и дроны. С их помощью ВСУшники следят, чтобы другие украинские военные оставались на своих позициях и не попытались сдаться в плен или сбежать.

"Несколько беспилотников с гранатами непрерывно висят над каким-нибудь опорным пунктом ВСУ, так что каждое действие украинского солдата находится под непрерывным контролем. Такая тактика применяется относительно обычных вэсэушников, тех, кого военное руководство Украины использует как пушечное мясо", — рассказал "Индус" в беседе с "МК".

Боец ВС РФ напомнил, что украинское командование всегда отличалось жестокостью по отношению к своим подчинённым. Например, было очень много примеров того, что ВСУ добивали или бросали своих раненых товарищей по приказу начальства.

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