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"МК": комбат ВС РФ "Индус" рассказал, что ВСУ запугивают своих же бойцов беспилотниками

1:22
Силовые структуры

Комбат Максим Дроздов с позывным "Индус" рассказал о том, что украинские военные начали использовать для запугивания своих же сослуживцев новый жестокий метод с применением беспилотников.

"МК": комбат ВС РФ "Индус" рассказал, что ВСУ запугивают своих же бойцов беспилотниками

По словам Дроздова, многие пленные ВСУшники уже давно хотели сдаться, но не могли этого сделать под угрозой физической расправы со стороны своих же однополчан.

Теперь для устрашения украинских военных используются не только загранотряды из наёмников и боевиков, но и дроны. С их помощью ВСУшники следят, чтобы другие украинские военные оставались на своих позициях и не попытались сдаться в плен или сбежать.

"Несколько беспилотников с гранатами непрерывно висят над каким-нибудь опорным пунктом ВСУ, так что каждое действие украинского солдата находится под непрерывным контролем. Такая тактика применяется относительно обычных вэсэушников, тех, кого военное руководство Украины использует как пушечное мясо", — рассказал "Индус" в беседе с "МК".

Боец ВС РФ напомнил, что украинское командование всегда отличалось жестокостью по отношению к своим подчинённым. Например, было очень много примеров того, что ВСУ добивали или бросали своих раненых товарищей по приказу начальства.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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