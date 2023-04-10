Киевский национальный экономический университет отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Об этом сообщает "Русская Вена" со ссылкой на заявление студенческого академического совета вуза.
Мероприятие с участием экс-советника ОПУ было "неосторожной попыткой" предоставить студентам возможность у "медийного лица" перенять опыт, теперь университет "приносит извинения".
"Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", — в частности, сказано в заявлении.
Было созвано заседание правления совета, где будет проведён "анализ ошибок" с приглашением Арестовича.
В последнее время бывший советник выступает с резкими высказываниями. Недавно он сказал, что президент Украины не смог избавить страну от коррупции, а значит, на его пост надо поставить другого человека. В начале года Арестович назвал украинский гимн "национальной катастрофой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.