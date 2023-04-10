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Экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича признали угрозой для украинцев

1:08
Силовые структуры

Киевский национальный экономический университет отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича признали угрозой для украинцев

Об этом сообщает "Русская Вена" со ссылкой на заявление студенческого академического совета вуза.

Мероприятие с участием экс-советника ОПУ было "неосторожной попыткой" предоставить студентам возможность у "медийного лица" перенять опыт, теперь университет "приносит извинения".

"Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", — в частности, сказано в заявлении.

Было созвано заседание правления совета, где будет проведён "анализ ошибок" с приглашением Арестовича.

В последнее время бывший советник выступает с резкими высказываниями. Недавно он сказал, что президент Украины не смог избавить страну от коррупции, а значит, на его пост надо поставить другого человека. В начале года Арестович назвал украинский гимн "национальной катастрофой".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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