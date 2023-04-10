Экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича признали угрозой для украинцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский национальный экономический университет отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом сообщает "Русская Вена" со ссылкой на заявление студенческого академического совета вуза.

Мероприятие с участием экс-советника ОПУ было "неосторожной попыткой" предоставить студентам возможность у "медийного лица" перенять опыт, теперь университет "приносит извинения".

"Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", — в частности, сказано в заявлении.

Было созвано заседание правления совета, где будет проведён "анализ ошибок" с приглашением Арестовича.

В последнее время бывший советник выступает с резкими высказываниями. Недавно он сказал, что президент Украины не смог избавить страну от коррупции, а значит, на его пост надо поставить другого человека. В начале года Арестович назвал украинский гимн "национальной катастрофой".