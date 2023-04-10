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Украинский генерал Сырский заявил о сложной ситуации и ожесточённых боях в Артёмовске

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Силовые структуры

Обстановка в Артёмовске остаётся сложной для украинских войск, следует из заявления командующего восточной группировкой ВСУ Александра Сырского.

Украинский генерал Сырский заявил о сложной ситуации и ожесточённых боях в Артёмовске

Украинский генерал недавно побывал на самых горячих участках в районе Артёмовска и поставил новые задачи перед солдатами ВСУ.

"Бои носят ожесточённый характер", — приводит комментарий Сырского украинский ресурс Military Media Center в Telegram-канале.

При этом он назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения контролируемой. Как пояснил командующий восточной группировкой ВСУ, армия Украины будет продолжать обороняться.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский приказал Сырскому удерживать Артёмовск ещё две недели. Сейчас боевики ВСУ вынужденно отступают на западные рубежи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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