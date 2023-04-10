Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Киева со стороны США

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утечка секретных документов Пентагона способна привести к трудностям с поставками финансовой и военной помощи США на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, после утечки информации Министерство обороны США запустило специальное расследование. Из-за этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут остаться без нового оружия Запада перед планируемым контрнаступлением, пояснили обозреватели.

"Одна из крупнейших за десятилетие утечек может затруднить поддержку Украины со стороны США незадолго до наступления Киева", — подчёркивается в материале.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Украина скорректировала свои "военные планы" после утечки секретных документов Пентагона, которые изначально в Киеве назвали фейками. При этом пока не уточняется, какие именно изменения внесены в программу контрнаступления ВСУ.

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