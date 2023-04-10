Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут главными целями контрнаступления ВСУ - депутат Делягин

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины разработали план решающего наступления на Россию. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Михаил Делягин. По мнению парламентария, атаковать ВСУ будут по трём направлениям. Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут, по мнению Делягина, главными целями украинской армии.

"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждём и сохраняем спокойствие", — заявил Делягин.

Депутат не исключил, что перед началом весенней кампании украинское командование постарается ввести Россию в заблуждение и начнет имитировать наступление на совершенно ином направлении. Скорее всего, это будет Брянск, сказал Делягин. И напомнил, что аналогичным образом поступили фашисты при нападении на СССР.

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