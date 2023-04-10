Вооружённые силы Украины разработали план решающего наступления на Россию. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Михаил Делягин. По мнению парламентария, атаковать ВСУ будут по трём направлениям. Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут, по мнению Делягина, главными целями украинской армии.
"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждём и сохраняем спокойствие", — заявил Делягин.
Депутат не исключил, что перед началом весенней кампании украинское командование постарается ввести Россию в заблуждение и начнет имитировать наступление на совершенно ином направлении. Скорее всего, это будет Брянск, сказал Делягин. И напомнил, что аналогичным образом поступили фашисты при нападении на СССР.
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