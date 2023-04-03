Командир батальона "Кракен"* избил боевиков ВСУ до полусмерти, а затем сжёг заживо

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из командиров националистического батальона "Кракен"* избил своих подчинённых до полусмерти, а затем сжёг заживо. Об этом рассказал беглый всушник, с которым связался украинский активист Оскер.

По словам бывшего бойца ВСУ, такие методы налаживания дисциплины приняты в рядах укронацистов.

"В нашем расположении. Один из наших командиров, с которыми мы ходили в бои, избил до полусмерти, а затем сжёг заживо. А затем закопал в той яме, где мы прятались от авиаударов", — заявил сбежавший за границу военный.

Ранее в украинских соцсетях появилась информация о возможной гибели под Бахмутом известного командира ВСУ с позывным "Мадьяр".

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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