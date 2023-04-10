Врио главы ДНР Пушилин рассказал о поездке в Артёмовск

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что посетил Артёмовск (Бахмут).

Политик опубликовал видео в своём Telegram-канале. По словам чиновника, руководство ВСУ разрушает город.

"Оно гонит своих (военных. — Прим. ред.) в мясорубку", — добавил врио главы ДНР.

Ранее командующий восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что обстановку в Артёмовске можно назвать сложной для армии Украины. Проходят ожесточённые бои, добавил военный.

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