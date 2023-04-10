Генерал Бондарев: армия Украины истощена, контрнаступление Киева обречено на провал

Украинская армия истощена, поэтому Киеву не удастся организовать успешное контрнаступление. Такое мнение выразил руководитель оборонного комитета Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, Украина пытается продемонстрировать, что готова к серьёзному удару, но на самом деле у Киева множество проблем на различных направлениях. Он отметил, что ВСУ столкнулись с нехваткой систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Генерал призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить переговорный процесс, а не бросать ВСУ в полномасштабную атаку.

"Контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал", — подчеркнул Бондарев в соцсетях.

Сенатор считает, что в будущем Украина всё равно примет российские условия и подпишет мирное соглашение.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшие недели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.