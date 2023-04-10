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Войска ВС России успешно продвигаются в Марьинке

1:04
Силовые структуры

Российские подразделения активно наступают на Марьинском направлении с 5 марта. Военнослужащие 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса продолжают продвигаться, помогает им в этом бронетехника и артиллерия. Противника выбивают из подвалов, которые хорошо укреплены.

Войска ВС России успешно продвигаются в Марьинке

Офицер с позывным "Кузбасс" сообщает, что в регионе ситуация сложная и весьма напряжённая:

"Тут война артиллерий. <…> Тут можно сидеть в относительном тылу на второй линии обороны — и тебе прилетит пакет "Града" либо 155-мм натовского калибра или 105-мм, которые начали часто использоваться (ВСУ. — Прим. ред.)".

Марьинка является важным населённым пунктом и для ВСУ, и для ВС РФ. С этих позиций противник активно обстреливает Донецк. Если российской стороне удастся установить контроль над Марьинкой, то появится возможность начать наступление на Красногоровку и Курахово, а это позволит взять Авдеевку в кольцо.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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