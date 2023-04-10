Войска ВС России успешно продвигаются в Марьинке

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения активно наступают на Марьинском направлении с 5 марта. Военнослужащие 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса продолжают продвигаться, помогает им в этом бронетехника и артиллерия. Противника выбивают из подвалов, которые хорошо укреплены.

Офицер с позывным "Кузбасс" сообщает, что в регионе ситуация сложная и весьма напряжённая:

"Тут война артиллерий. <…> Тут можно сидеть в относительном тылу на второй линии обороны — и тебе прилетит пакет "Града" либо 155-мм натовского калибра или 105-мм, которые начали часто использоваться (ВСУ. — Прим. ред.)".

Марьинка является важным населённым пунктом и для ВСУ, и для ВС РФ. С этих позиций противник активно обстреливает Донецк. Если российской стороне удастся установить контроль над Марьинкой, то появится возможность начать наступление на Красногоровку и Курахово, а это позволит взять Авдеевку в кольцо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.