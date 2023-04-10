Министр обороны Украины Резников заявил, что мог попасть в плен в начале СВО

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как чуть не попал в плен к российским войскам в самом начале спецоперации. Его слова передаёт издание "Украинская правда".

Если бы киевские военачальники отправились в защищённый командный пункт МО Украины, который находится в Гостомеле под Киевом, хотя бы за день-два, то в плену была бы половина министерства, заявил Резников. Он добавил также, что затем было решено расселить сотрудников военного ведомства во множестве зданий в Киеве.

Добавим, сегодня появилось сообщение о задержании СБУ в Одессе "российского шпиона", который охотился за HIMARS.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.