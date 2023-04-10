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Кашеварова об оправданиях за ошибки СВО: Так падшие женщины оправдываются

1:31
Силовые структуры

Анастасия Кашеварова призвала бороться с дуболомством, неповоротливостью, непрофессионализмом, леностью, трусостью, алчностью и тупостью на СВО.

Кашеварова об оправданиях за ошибки СВО: Так падшие женщины оправдываются

Журналистка не согласна с мнением о том, что в традициях России делать всё "через боль и страдания". Она считает, что не стоит терять солдат, как в 1941 году.

Кашеварова призвала вернуть в российскую армию традиции, которые заключались в том, что князья вели войско, а дети аристократов обязаны были служить.

"Украина с НАТО готовятся к наступлению. Мы тоже готовимся, по фронту ездят проверки цирюльников и кутюрье — встречать врага надо красивыми, а еще ж песни разучиваем", — написала Анастасия в своём Telegram-канале, назвав надежды на то, что всё само как-нибудь рассосётся, инфантильными.

Она заявила, что стремление пустить всё на самотёк является позицией умственно-отсталых людей.

"На совещаниях многие проблемы, к примеру, почему все через ж.... — оправдываются тем, что у нас не война, а СВО. Так падшие женщины оправдываются — "стала проституткой, потому что у меня забрали паспорт", — объяснила журналистка.

Кашеварова отметила, что корень всех бед кроется в нежелании признавать свои ошибки и стремлении начальства держаться за свои посты.

Ранее Анастасия Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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