Анастасия Кашеварова призвала бороться с дуболомством, неповоротливостью, непрофессионализмом, леностью, трусостью, алчностью и тупостью на СВО.
Журналистка не согласна с мнением о том, что в традициях России делать всё "через боль и страдания". Она считает, что не стоит терять солдат, как в 1941 году.
Кашеварова призвала вернуть в российскую армию традиции, которые заключались в том, что князья вели войско, а дети аристократов обязаны были служить.
"Украина с НАТО готовятся к наступлению. Мы тоже готовимся, по фронту ездят проверки цирюльников и кутюрье — встречать врага надо красивыми, а еще ж песни разучиваем", — написала Анастасия в своём Telegram-канале, назвав надежды на то, что всё само как-нибудь рассосётся, инфантильными.
Она заявила, что стремление пустить всё на самотёк является позицией умственно-отсталых людей.
"На совещаниях многие проблемы, к примеру, почему все через ж.... — оправдываются тем, что у нас не война, а СВО. Так падшие женщины оправдываются — "стала проституткой, потому что у меня забрали паспорт", — объяснила журналистка.
Кашеварова отметила, что корень всех бед кроется в нежелании признавать свои ошибки и стремлении начальства держаться за свои посты.
Ранее Анастасия Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.
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