Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, почему Марьинка всё ещё не находится под контролем армии России.
"Ситуация сейчас развивается достаточно динамично", — подчеркнул политик в эфире "России-24".
Вместе с этим чиновник назвал операцию "затянувшейся". Причиной послужили резервы, которые ВСУ направляют в этот город, объяснил Пушилин.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о планирующимся Украиной контрнаступлении. Он отметил, что противник силён и решительно настроен.
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