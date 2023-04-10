Пушилин объяснил "затянувшееся освобождение Марьинки": Украина постоянно подтягивает резервы

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, почему Марьинка всё ещё не находится под контролем армии России.

"Ситуация сейчас развивается достаточно динамично", — подчеркнул политик в эфире "России-24".

Вместе с этим чиновник назвал операцию "затянувшейся". Причиной послужили резервы, которые ВСУ направляют в этот город, объяснил Пушилин.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о планирующимся Украиной контрнаступлении. Он отметил, что противник силён и решительно настроен.

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