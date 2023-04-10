МК: Ростовский заявил о радикальном переломе хода спецоперации РФ в мае 2023 года

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Фёдор Войтоловский призвал не верить сливам информации относительно будущего наступления ВСУ. Эксперт считает, что после начала активных действий со стороны ВСУ армия России сможет в полной мере задействовать свою авиацию. При грамотном планировании это окажет серьёзное влияние на дальнейший ход спецоперации.

"Обе стороны конфликта накапливают силы, готовясь взять друг друга измором. Или, может быть, цель этого накопления сил — нанесение противнику мощного удара в неожиданный момент и в неожиданном месте", — отмечает обозреватель "МК" Михаил Ростовский.

По его мнению, главные события в зоне СВО на Украине произойдут в апреле-мае. Это случится после того, как тактика ВС РФ измотает ВСУ и принесёт результат.

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