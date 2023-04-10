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РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами

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Силовые структуры

Военные армии России продолжают совершать подвиги в зоне спецоперации. На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Трагические кадры публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Двое российских военных пошли на штурм украинских окопов, забрасывая их гранатами, комментируют запись репортёры.

Однако один боевик ВСУ зашёл с фланга и попал в первого бойца ВС РФ. Украинский беспилотник зафиксировал столкновение. Россиянам очень не хватало координации с дрона, тогда они не пропустили бы атаку врага сбоку, заключили военкоры.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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