Военные армии России продолжают совершать подвиги в зоне спецоперации. На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Трагические кадры публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Двое российских военных пошли на штурм украинских окопов, забрасывая их гранатами, комментируют запись репортёры.
Однако один боевик ВСУ зашёл с фланга и попал в первого бойца ВС РФ. Украинский беспилотник зафиксировал столкновение. Россиянам очень не хватало координации с дрона, тогда они не пропустили бы атаку врага сбоку, заключили военкоры.
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