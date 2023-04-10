Украинские системы ПВО могут доставить России немало проблем

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставка Киеву самоходных войсковых ЗРК AN/TWQ-1 Avenger делает нанесение массированных ракетных ударов по украинским энергетическим и логистическим объектам недостаточно эффективным.

Как пишет "Военное дело", западные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger никак не скажутся на эффективности против планирующих бомб УПАБ-1500Б, планирующих модификаций свободнопадающих бомб ФАБ-250-М62 и малозаметных планирующих бомб "Гром-2", однако для летящих по целям СКР "Калибр" и Х-101 эти ЗРК представляют реальную опасность.

Даже одна такая ЗРК может выполнить перехват 2-3 СКР, защитив полосу линии противостояния шириной 8 км, в то время как 18 ЗРК AN/TWQ-1 Avenger легко "покрывают" 150 км фронта.

Таким образом, при поддержке ЗРК NASAMS производства США и Норвегии и немецких IRIS-T SLM "Авэнджеры" создают надёжную эшелонированную защиту ПВО-ПРО.

Радует одно: если сравнивать "Авенджеры" с отечественными "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2У", западные ЗРК ничего не могут сделать с тактическими ракетами, пущенными со скоростью свыше 400 м/с, высокоскоростными реактивными снарядами, небольшими беспилотниками и баллистическими снарядами.

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