Военные РФ сожгли чешскую РСЗО "Вампир", из которой ВСУ били по Макеевке в новогоднюю ночь

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные выследили и уничтожили чешскую РСЗО "Вампир", из которой украинские боевики нанесли удар в новогоднюю ночь по расположению мобилизованных в Макеевке. Об этом рассказал военному журналисту Александру Сладкову командир ОБТФ "Каскад" Алексей Дикий.

По его словам, чешскую установку сожгли в воскресенье. Кроме того, высокоточные барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили БМ-21 "Град" и украинскую реактивную систему залпового огня.

Сегодня добыча беспилотчиков "Каскада" ещё жирнее, это БУК — система ПВО ВСУ, которая очень нужна Украине при наступлении или обороне, добавил военкор. Подтверждающее видео и интервью с командиром "Каскада" он опубликовал в своём Telegram-канале.

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