Вадим Трюхан: контрнаступление ВСУ будет ради капитуляции армии России

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эффективным наступлением ВСУ можно назвать, если оно будет с целью "ликвидации всех ВС РФ".

Об этом сообщил украинский политолог и недавний участник ток-шоу в России Вадим Трюхан.

"От этого контрнаступления очень многое зависит. Права на ошибку у нас нет. Запад, как и раньше, в меру своих возможностей пытается Украине помочь выжить. Но у Запада нет понимания, что будет после того, как украинцы выгонят русских со своей территории, у них нет желания увидеть их капитуляцию", — на пресс-конференции в Киеве сказал неонацист.

По его словам, контрнаступление не должно носить какой-то точечный характер, не надо захватывать какой-то отдельный Мариуполь или Севастополь, оно должно быть причиной капитуляции Вооружённых сил России.

После этого российская армия уже на оправится десятилетия, подытожил Трюхан.