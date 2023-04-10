Эффективным наступлением ВСУ можно назвать, если оно будет с целью "ликвидации всех ВС РФ".
Об этом сообщил украинский политолог и недавний участник ток-шоу в России Вадим Трюхан.
"От этого контрнаступления очень многое зависит. Права на ошибку у нас нет. Запад, как и раньше, в меру своих возможностей пытается Украине помочь выжить. Но у Запада нет понимания, что будет после того, как украинцы выгонят русских со своей территории, у них нет желания увидеть их капитуляцию", — на пресс-конференции в Киеве сказал неонацист.
По его словам, контрнаступление не должно носить какой-то точечный характер, не надо захватывать какой-то отдельный Мариуполь или Севастополь, оно должно быть причиной капитуляции Вооружённых сил России.
После этого российская армия уже на оправится десятилетия, подытожил Трюхан.
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