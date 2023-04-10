Вашингтон приступил к проведению карательной операции по отношению к Грузии, поскольку американцы терпеть не могут, когда маленькие страны-"шестёрки" больше им не подчиняются. Об это со ссылкой на директора Центра исламских исследований Кавказа аналитика Шота Апхаидзе сообщил корреспондент EADaily.
США в очередной раз вмешались в дела самостоятельной страны — Грузии, когда ввели визовые санкции в отношении нескольких судей — членов Высшего совета юстиции. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заподозрил их в "значительной коррупции".
Теперь должностные лица и их прямые родственники не имеют права на въезд в Соединённые Штаты.
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