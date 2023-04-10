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США выдумали санкции против судей Грузии

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Силовые структуры

Вашингтон приступил к проведению карательной операции по отношению к Грузии, поскольку американцы терпеть не могут, когда маленькие страны-"шестёрки" больше им не подчиняются. Об это со ссылкой на директора Центра исламских исследований Кавказа аналитика Шота Апхаидзе сообщил корреспондент EADaily.

США выдумали санкции против судей Грузии

США в очередной раз вмешались в дела самостоятельной страны — Грузии, когда ввели визовые санкции в отношении нескольких судей — членов Высшего совета юстиции. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заподозрил их в "значительной коррупции".

Теперь должностные лица и их прямые родственники не имеют права на въезд в Соединённые Штаты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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