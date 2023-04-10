Newsweek: "Танковый кулак" ВСУ не устоит перед российскими "Корнетами"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западная бронетехника будет быстро уничтожена российскими установками "Корнет", которые являются намного более мощными по сравнению со своими американскими "собратьями" Javelin. Такой прогноз сделал военный эксперт из США Гай МакКардл.

По оценке эксперта, российские "Корнеты" при прочих равных имеют дальность, в два раза превосходящую ту, на которую способны "Джавелины".

"Российские "охотники за танками", скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 "Корнет". Они практически идентичны нашим "Джавелинам", но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику", — сказал МакКардл в интервью изданию Newsweek.

Эксперт напомнил, что западные танки, которые получил Киев, оснащены дополнительной динамической защитой, однако это вряд ли спасёт их от российских "Корнетов".

Ранее стало известно, что в ВС РФ формируются особые группы, целью которых является борьба с западными танками, передаваемыми Киеву.

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