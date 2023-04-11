Военный эксперт Широкорад: решающая битва на СВО будет к 9 мая

Успехов в контрнаступлении вооружённые силы Украины (ВСУ) захотят добиться к 9 мая, устроив себе так символический праздник. Об этом заявил военный историк Александр Широкорад в беседе с URA.RU.

Эксперт считает, что решать всё будут события после 2 мая, когда просохнет почва, и ВСУ соберутся начать наступление.

Аналитик предположил, что твёрдым грунт станет в мае. И не исключено, что под 9 мая ВСУ захотят сделать "праздник". То есть начать наступление числа 2 и к 9 мая добиться каких-то успехов, добавил он.

По мнению собеседника издания, трудно сказать, насколько удачным это будет, так как ситуация сложная.

Сейчас в грунте застревают даже бронетранспортёры с высокой проходимостью, не говоря уже о танках и грузовиках, заключил эксперт.

Ранее военкор Андрей Руденко показал кадры с колонной танков ВСУ, передвигающихся к фронту по раскисшей от дождей лесной дороге.

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