Успехов в контрнаступлении вооружённые силы Украины (ВСУ) захотят добиться к 9 мая, устроив себе так символический праздник. Об этом заявил военный историк Александр Широкорад в беседе с URA.RU.
Эксперт считает, что решать всё будут события после 2 мая, когда просохнет почва, и ВСУ соберутся начать наступление.
Аналитик предположил, что твёрдым грунт станет в мае. И не исключено, что под 9 мая ВСУ захотят сделать "праздник". То есть начать наступление числа 2 и к 9 мая добиться каких-то успехов, добавил он.
По мнению собеседника издания, трудно сказать, насколько удачным это будет, так как ситуация сложная.
Сейчас в грунте застревают даже бронетранспортёры с высокой проходимостью, не говоря уже о танках и грузовиках, заключил эксперт.
Ранее военкор Андрей Руденко показал кадры с колонной танков ВСУ, передвигающихся к фронту по раскисшей от дождей лесной дороге.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.