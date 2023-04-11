Марочко: ВС Украины испытывают проблемы с эвакуацией раненых на Лиманском направлении

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска на Краснолиманском направлении столкнулись с проблемами при эвакуации раненых и переброске техники, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

По его словам, такая ситуация сложилась на фоне успешного продвижения российских подразделений, которым удалось установить контроль над рядом новых участков.

"Эвакуация раненых украинскими силовиками стала весьма затруднительной и опасной", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил подполковник, боевики ВСУ с трудом скрываются от военных РФ в районе Красного Лимана из-за появления открытых зон после выгорания лесов.

Ранее Марочко сообщил, что украинские солдаты стали активно использовать "радиоигру" для распространения ложных сведений о грядущей наступательной операции Киева в ЛНР.

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