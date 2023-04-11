Пушилин заявил о существенном улучшении позиций РФ в районе Марьинки и Горловки

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделениям РФ удалось существенно улучшить свои позиции на Марьинском и Горловском направлениях спецоперации, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По его словам, российские военные динамично продвигаются в районе Марьинки. Он напомнил, что ВС РФ установили контроль над шиноремонтным заводом, на территории которого украинские боевики создали серьёзный опорный пункт.

Как пояснил Пушилин, российская армия также постоянно улучшает позиции на Горловском направлении.

"Ценой больших усилий продвигаемся вперёд", — отметил врио главы ДНР в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он похвалил бойцов РФ за отличную работу в районе Майорска.

Ранее танк Т-72Б3, принадлежащий ВС России, выдержал прямое попадание в лоб на Марьинском направлении. Солдаты РФ выжили и успешно выполнили боевую задачу.

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