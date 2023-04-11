Пушилин: жена экс-главы Украины Порошенко числится учредителем винзавода в Артёмовске

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина — основной учредитель и акционер завода по производству игристых вин, который расположен на территории Артёмовска. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он допустил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают "упираться" на этом направлении из-за "коммерческих историй" Киева. По словам Пушилина, он был очень удивлён, когда получил информацию об активах семьи Порошенко в Артёмовске.

"Завод шампанских вин в Артёмовске. Там основным учредителем и акционером является жена Порошенко", — подчеркнул врио главы ДНР в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее украинский генерал Александр Сырский назвал обстановку на Артёмовском направлении сложной для солдат ВСУ. Он добавил, что боевые действия носят ожесточённый характер, однако ситуация остаётся контролируемой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.