Киев никуда не денется от переговоров с Кремлём, для которого тема полуострова Крым закрыта.
Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов.
"Рано или поздно мы к переговорам дойдём. По Крыму я тут ставлю большой знак вопроса, потому что это, мне кажется, для нашего врага является красной темой, это тема, которую он публично закрыл", — цитирует русофоба "ПолитНавигатор".
Он отметил, что вряд ли по этой теме могут быть какие-то прорывы, а фантазии украинцев вообще не интересны ни ВСУ, ни мировым игрокам.
Преждевременно что-то заявлять в ожидании определенных весенне-военных событий, которые анонсировали уже все, намекает на контрнаступление Дроздов. После них и надо будет уже дальше искать какие-то решения, и придумывать сценарии, подытожил националист.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.