Дроздов: "Переговоры с русскими будут, но тема Крыма для них закрыта"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев никуда не денется от переговоров с Кремлём, для которого тема полуострова Крым закрыта.

Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов.

"Рано или поздно мы к переговорам дойдём. По Крыму я тут ставлю большой знак вопроса, потому что это, мне кажется, для нашего врага является красной темой, это тема, которую он публично закрыл", — цитирует русофоба "ПолитНавигатор".

Он отметил, что вряд ли по этой теме могут быть какие-то прорывы, а фантазии украинцев вообще не интересны ни ВСУ, ни мировым игрокам.

Преждевременно что-то заявлять в ожидании определенных весенне-военных событий, которые анонсировали уже все, намекает на контрнаступление Дроздов. После них и надо будет уже дальше искать какие-то решения, и придумывать сценарии, подытожил националист.